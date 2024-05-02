Свадьба сына, новые песни, прибавка в весе: куда пропала певица Жасмин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жасмин

Заслуженная артистка России Сара Манахимова (Жасмин) сделала роскошный подарок на свадьбу сыну. Что придумала звезда, как она живет, почему набрала вес?

Что Жасмин подарила сыну на свадьбу

8 апреля 26-летний сын певицы Михаил женился на девушке по имени Ева, с которой познакомился в прошлом году. По словам артистки, у молодых людей было два обручения: одно «как в голливудских фильмах, неожиданное для невесты, когда жених надевает избраннице на палец кольцо», а второе — «так, как принято у горских евреев».

«Мы провели сватовство, на которое пригласили наших старших родственников. К сожалению, моих родителей уже нет в живых, поэтому голову платком Еве покрыла моя тетя — сестра мамы, а кольцо ей на палец надел дядя — брат моего папы. Все были очень счастливы, у меня лились слезы — я думала о своих родителях, как было бы здорово, будь они в тот момент с нами», — разоткровенничалась знаменитость.

Жасмин подарила молодоженам квартиру. Певица призналась, что давно обещала Михаилу передать эту недвижимость после его женитьбы. Кроме того, знаменитость оплатила паре свадебное путешествие в Сингапур.

«Так и случилось. Верю, что там они будут счастливы. Второй подарок — свадебное путешествие в Сингапур. Они выбрали это направление и сейчас как раз там отдыхают. А из персональных подарков — серьги-пусеты для Евы и часы для Миши», — рассказала артистка в интервью Hello.

46-летняя Жасмин добавила, что влюбленные заключили брачный договор. По ее словам, это неотъемлемая часть еврейской традиции. В документе, который называется ктуба, зафиксирована обязанность мужа заботиться о супруге.

«Текст ктубы составлен на арамейском языке, а подписание договора проводится раввином в присутствии жениха и родственников-мужчин. В ктубе прописывается, что муж должен делать, чтобы его жена всегда была счастлива. В первую очередь ктуба подтверждает обязанности мужа, предписанные ему Торой: „Пищи, одежды и супружеской близости он не лишит ее“», — отметила певица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Жасмин

Где сейчас певица Жасмин

В последнем интервью артистка рассказала, что у нее много творческих планов. По словам Жасмин, у нее почти записан новый альбом в восточной стилистике и готов клип на песню с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Кроме того, летом у исполнительницы запланированы гастроли.

«В мае у меня состоятся премьеры аж трех песен! Одна из них — фит с певцом Амирчиком и группой Filatov&Karas, вторая — дуэт с Арсеном Шахунцем, третья — сольная песня, которую я записала, вдохновившись свадьбой детей. Надеюсь, под эту песню вскоре будут танцевать на всех свадьбах страны», — поделилась Жасмин.

Почему Жасмин поправилась

В 2022 году пользователи социальных сетей ужаснулись внешним видом артистки. В социальных сетях не сразу узнали певицу на видео, которая разместила в своем профиле Алсу. В кадре звезды вместе с Зарой танцевали в длинных платьях.

«Жасмин так потолстела!» — писали в комментариях.

Некоторые пользователи решили, что артистка просто выглядит крупнее на фоне своих коллег по сцене.

«Жасмин всегда была такой упитанной комплекции. Просто на фоне этих девушек выглядит невыигрышно, это был неправильный ход — встать вместе с разными фигурами. А так каждая хороша сама по себе», — написала поклонница знаменитости.

Сама артистка жаловалась, что поправляется даже от запаха блинов. В июле 2023 года она рассказала в интервью «Леди Mail.ru», что поддерживает форму с помощью диеты и спортивных тренировок.

Что известно о личной жизни Жасмин

Первым супругом Жасмин стал ресторатор Вячеслав Семендуев. В браке с ним у артистки родился сын Михаил, однако пара распалась из-за домашнего насилия. Впервые о том, что муж избивает певицу Жасмин, стало известно летом 2006 года.

Тогда артистку госпитализировали из дома в поселке Жуковка. Медикам она сказала, что ее избивали два дня подряд. Ее лицо опухло, под левым глазом был огромных размеров синяк. Певица с трудом могла говорить, жаловалась на сильное головокружение и тошноту. В тот же год артистка развелась с бизнесменом.

Вторым мужем артистки стал молдавский бизнесмен и политик Илан Шор. Они поженились в 2011 году, в 2012 году у них родилась дочь Маргарита, а в 2016 году — сын Мирон.

В мае 2015 года СМИ сообщили, что Шора арестовали в связи с делом о махинациях и хищении миллиарда долларов в трех крупных молдавских банках с помощью офшорных счетов. После смены власти бизнесмен бежал за границу, а в 2019 году был объявлен в международный розыск.

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