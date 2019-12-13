Фотограф из Сургута Михаил Батенев выиграл суд у музыкального лейбла Black Star, который принадлежит популярному рэперу Тимати за нарушение авторских прав.
Суд присудил Батеневу 70 тысяч рублей компенсации, —
сообщилиURA.ru в пресс-службе адвокатского бюро.
Лейбл должен будет оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч рублей. Кроме того, Black Star обязан удалить и переснять клип Pabl.A, где присутствует фотография Батенева.
Ранее NEWS.ru писал, что музыкант Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, обратился в суд с ещё одним иском к лейблу Black Star. Истец требует взыскать с компании 147 млн рублей.
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