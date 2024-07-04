«Супругу нравилось все»: психолог оценила свободные отношения Нюши и Сивова Сексолог Миллер: психика Нюши не выдержала свободные отношения с мужем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Нюша

Певица Нюша решила развестись с бизнесменом Игорем Сивовым, потому что ее психика не смогла выдержать свободные отношения с супругом, считает психолог и сексолог Александра Миллер. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнила, что самого мужчину с большой вероятностью все устраивало. По ее словам, любая нормальная женщина не готова делить супруга с другими.

Свободные отношения могли не понравиться только Нюше. Супругу нравилось все, наверное. Такого рода отношения устраивали только ее мужа. У нее, видимо, не выдержала психика. Любая нормальная, адекватная женщина не способна делить своего мужчину с другими женщинами. Нюша не хочет жить в таких отношениях, — пояснила она.

Миллер считает, что вся ситуация является «полным абсурдом». Она отметила, что подобные отношения — это абьюз. По ее словам, мужчины пытаются доказать женщинам, что это абсолютная норма, зомбируют жертву. Психолог предположила, что в голове у Нюши был полный сумбур, из-за чего певица и решила разорвать отношения.

Психолог также добавила, что в Европе многие пары идут на такого рода отношения и даже рассказывают друг другу о любовниках. По ее мнению, на это соглашаются возлюбленные, у которых нет доверия и близости.

Ранее суд в Москве получил иск о разводе Нюши и Сивова. Сама певица еще в начале мая подтвердила, что расстается с супругом после семи лет брака. В 2022 году звезда рассказала, что в их паре произошла измена, не уточнив, кто оступился. Поклонники сразу заподозрили в супружеской неверности Сивова.