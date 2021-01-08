Супругу Эрнста обсыпали гвоздями во время спектакля

https://static.news.ru/photo/14f78dc2-525f-11eb-9b39-fa163e074e61_660.jpg София Эрнст Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Супругу генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софию во время спектакля обсыпали гвоздями. Это произошло вечером в пятницу, 8 января. Данной информацией на следующий день с журналистами поделился источник в правоохранительных органах.

Софию Эрнст, которая появлялась на экране в картинах «Союз спасения», «На Острие», а также в сериалах «Таинственная страсть» и «Содержанки», обсыпали гвоздями во время спектакля «20 век — Бал». Острые предметы были добавлены в реквизит вместо снега. Артистка не пострадала, пишет ТАСС.

Кроме того, об инциденте, ссылаясь на источник, сообщает портал Vokrug.tv. На сайте сказано, что несколько гвоздей попали в Эрнст и ранили девушку. Однако медицинская помощь ей не понадобилась.

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Анна Хилькевич получила перелом носа в новогоднюю ночь. Об этом она сообщила в социальной сети.

Инцидент произошёл, когда артистка пыталась снять танец мужа с дочкой, но опустилась слишком низко.