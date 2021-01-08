Супругу Эрнста обсыпали гвоздями во время спектакля

Супругу генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софию во время спектакля обсыпали гвоздями. Это произошло вечером в пятницу, 8 января. Данной информацией на следующий день с журналистами поделился источник в правоохранительных органах.
Софию Эрнст, которая появлялась на экране в картинах «Союз спасения», «На Острие», а также в сериалах «Таинственная страсть» и «Содержанки», обсыпали гвоздями во время спектакля «20 век — Бал». Острые предметы были добавлены в реквизит вместо снега. Артистка не пострадала,
Кроме того, об инциденте, ссылаясь на источник,
Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Анна Хилькевич получила перелом носа в новогоднюю ночь. Об этом она сообщила в социальной сети.
Инцидент произошёл, когда артистка пыталась снять танец мужа с дочкой, но опустилась слишком низко.