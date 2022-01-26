Супруга Моргенштерна повела себя смелее него в кресле стоматолога

Дилара Зинатуллина, жена рэпера Алишера Моргенштерна, смелее него перенесла лечение у стоматолога, рассказал челюстно-лицевой хирург Алексей Смирнов изданию Sobesednik.ru. Ей исправляли неправильное положение зубов с помощью элайнеров, отметил он.

Дилара, в отличие от супруга, переносит всё лечение очень спокойно, ни грамма страха в её глазах. У Алишера, в отличие от супруги, были переживания, что во время операции он будет всё чувствовать, несмотря на седацию (это медикаментозный сон, не наркоз, большая разница), но, к счастью, всё прошло благополучно. Под седацией были надеты виниры. Алишер не чувствовал боли, — сказал Смирнов.

Он отметил, что улыбка Дилары была красивой и до вмешательства стоматологов, но они придали ей более «анатомичный» вид. Лечение займёт до 12 месяцев.

Медицинские процедуры с Моргенштерном, по словам Смирнова, записывали на видео, а рэпер позволил шутить над ним во время медикаментозного сна, перед которым даже пришлось надеть подгузник.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, отмечая высказывания депутатов против Моргенштерна, призвал российские власти и силовиков оставить в покое комиков и блогеров. С трибуны Госдумы он напомнил коллегам, что все они когда-то были 20-летними.