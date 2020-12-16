Супруга Мартиросяна ответила на слухи о его романе с Кошкиной

https://static.news.ru/photo/71ec7b56-4070-11eb-99a4-fa163e074e61_660.jpg Жанна Мартиросян Фото: jannalevina_martirosyan/instagram.com

Супруга шоумена Гарика Мартиросяна Жанна отреагировала на слухи о романе своего мужа с актрисой Яной Кошкиной.

По её словам, Кошкиной приписывают романы со многими представителями российского шоу-бизнеса. Аналогичная ситуация произошла и с её мужем.

В своём посте в социальной сети Жанна Мартиросян полностью опровергла данные о неверности шоумена и отметила, что она тоже является не последним человеком в мире звёзд. Светскую львицу очень возмутил тот факт, что под «раздачу», как правило, попадают только известные мужчины. Она также добавила, что тоже хотела бы стать героиней жёлтой прессы и прочесть о своём романе с Кошкиной.

Дорогие мои подписчики и любители жёлтой прессы, не волнуйтесь — машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня, — написала Жанна Мартиросян в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его супруга Валерия ему изменила. Досада, впрочем, шуточная, она является частью пиар-кампании нового клипа певицы.

Пригожин обнародовал в Instagram тизер нового ролика на песню Валерии. Артистка появилась в кадре с крепким молодым человеком.