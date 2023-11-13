Супруга Отара Кушанашвили рассказала о его состоянии SHOT: состояние Отара Кушанашвили оценивается как стабильное

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Состояние Отара Кушанашвили оценивается как стабильное, сообщила супруга телеведущего. По ее словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, сердечный приступ произошел на фоне переутомления, плохого сна и стресса.

По данным канала, журналист сейчас находится дома. Он пообещал выполнять все предписания врача, главное из которых — отдых.

Как сообщалось ранее, у Кушанашвили случился сердечный приступ в ресторане в центре Москвы, где он отдыхал с друзьями вечером 12 ноября. Его госпитализировали в Боткинскую больницу. Он был в сознании и жаловался на боль в груди и сложности с дыханием. Врачи сделали ему ЭКГ и взяли кровь на анализ. Специалисты отметили, что угрозы его жизни нет.

По словам продюсера телеведущего Виктора Ладненко, у журналиста в последнее время было много работы. Он пояснил, что «просто не выдержало сердце». Он призвал СМИ не писать о том, что Кушанашвили «вел праздный и гулящий образ жизни», назвав это полнейшей ложью.

Позже сам журналист записал видеообращение, где заявил, что здоров и «только начинает жить». Также он призвал не распространять о нем неподтвержденные данные и пообещал пережить недругов. Обращение он записал из салона автомобиля. По его словам, это машина его друзей и продюсеров, с которыми он снимает свои программы.