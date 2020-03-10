https://static.news.ru/photo/0291f00e-62f1-11ea-8f90-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Модель Оксана Самойлова перестала отвечать поклонникам в соцсетях, стало известно о госпитализации её супруга – рэпера Джигана – в наркологическую клинику. Фанаты заподозрили музыканта в избиении жены.

Последним сообщением девушки стало: «Не хочу просыпаться в этот мир». И с 8 марта девушка не общалась со своей многомиллионной аудиторией, пишет Teleprogramma.pro.

Джиган, напротив, начал регулярно публиковать ностальгические фотографии и видео с участием супруги, но комментарии фанатов игнорирует. Рэпер лечится в американской клинике.

Как писал NEWS.ru, Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, начал публично просить прощения у своей супруги. По некоторым данным, женщина выгнала Джигана из дома за измену.