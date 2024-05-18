Супруг Кадышевой рассказал о «чудодейственности» песен Супруг Кадышевой Костюк рассказал историю «исцеления» поклонницы его жены

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Костюк и Надежда Кадышева

Баянист Александр Костюк и супруг народной артистки России Надежды Кадышевой рассказал, что им всегда поступало много писем от поклонников. Однажды, по его словам, к ним обратилась женщина, которую композиции ансамбля «Золотое кольцо» подняли с больничной койки, передает корреспондент NEWS.ru.

О чем пишут люди? Вы знаете, женщина лежала больная вообще. И вдруг зазвучал голос с радио. Она говорит: я встала и пошла, — сообщил Костюк, выступая перед журналистами после концерта Кадышевой во Всероссийском музее декоративного искусства.

Кадышева добавила, что, по словам ее поклонницы, она не просто встала, а подошла к зеркалу и показала своему отражению «дулю». Так, отметила певица, россиянка решила набраться сил и жить дальше.

Надежда Кадышева дала 18 мая первый концерт после длительного отсутствия на фоне слухов об онкологическом заболевании. Исполнительница передала Всероссийскому музею декоративного искусства коллекцию из девяти своих сценических костюмов.

На кадрах можно увидеть, что певица, которой 1 июня исполнится 65 лет, держится бодро, выступая перед зрителями. Кадышева исполнила одну из своих самых хитовых песен — «Виновата ли я» — и выразила благодарность близким.