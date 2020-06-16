Супруг-бизнесмен Нюши рассказал об отношениях с певицей

https://static.news.ru/photo/2bb3e5b6-afca-11ea-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сивов и Нюша Фото: nyusha_nyusha/instagram.com

Супруг певицы Нюши бизнесмен Игорь Сивов рассказал, что практически не ругается с женой. Они вместе уже три с половиной года.

По его словам, артистку можно назвать спокойным человеком, который принимает любые ситуации.

Она, в принципе, не может сорваться, тем более по отношению к детям, всегда разговаривает с правильной позиции «хороший — хороший», — отметил он.

Сивов также заявил, что они с супругой постоянно учатся друг у друга. Так, у предпринимателя есть два сына от предыдущих отношений, и поэтому он закономерно считает себя более опытным родителем. Иногда он даже может выступить перед родственниками с лекциями, а Нюша в этот момент внимательно и с интересом его слушает.

Бизнесмен добавил, что в свободное время вся семья любит собираться за просмотром фильмов, гулять на свежем воздухе. При этом, если кому-то необходимо побыть наедине с собой, то об этом всегда можно попросить.

По его словам, им с Нюшей уже давно не приходилось выяснять отношения. Избегать этого помогает решение конфликтов с помощью конструктивного диалога — супруги садятся за «стол переговоров», обсуждают вопрос сообща и никогда не доводят проблему до тупика, передаёт «СтарХит».

Как писал NEWS.ru, дочь у Нюши и Сивова родилась осенью 2018 года в одной из престижных клиник Майами. Исполнительница назвала её Симбой, что вызвало волну критики у интернет-пользователей.