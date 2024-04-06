Супермодели запретили установку розеток в доме за £7,5 млн Клаудии Шиффер запретили установку розеток в историческом особняке

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Клаудия Шиффер и Мэтью Вон

Супермодель Клаудия Шиффер и ее муж — кинорежиссер Мэтью Вон — проиграли тендер на установку розеток в их особняке в стиле Тюдоров в Западном Сассексе. Дом стоимостью 7,5 млн фунтов стерлингов внезапно оказался в поле зрения защитников природы, которые сочли, что установка розеток нанесет непоправимый вред его облику, передает Daily Mail.

Как передает таблоид, речь идет о потенциальном повреждении старинных дубовых панелей, которое могла повлечь за собой установка электрических розеток в гостиной. Супермодель и ее муж подали заявку на получение разрешения на частичный ремонт в историческом особняке. Они просили разрешить им установить четыре розетки в гостиной на первом этаже, поскольку существующие выглядят неприглядно и ограничивают установку мебели, кроме того, уязвимы для всего, что может пролиться на пол, и угрожают безопасности.

Однако в дело вмешались защитники природы, которые попросили звездную пару избегать таких манипуляций в доме, поскольку обшивка панели могла появиться еще в 16 веке. В итоге в комитете по охране природы Совета Западного Саффолка заключили, что вмешательство не перевесит причиненный дому вред.

Учитывая наличие существующих розеток, я не верю, что установка четырех розеток, которая предполагает прорезание отверстий в том, что может оказаться историческими панелями (даже если они из других источников или современные), будет соответствовать нашей политике, — заявил старший сотрудник по охране природы.

В итоге звездной паре в заявке отказали. Уточняется, что особняк внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание было построено в в 1574 году в форме буквы H в честь короля Генриха VIII.

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