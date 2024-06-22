Супермодель скинула бюстгальтер для новой фотосессии Жизель Бюндхен снялась для рекламы без бюстгальтера

Фото: Hein Hartmann/imago-images.de/Global Look Press

Жизель Бюндхен

Супермодель Жизель Бюндхен приняла участие в рекламной съемке французского бренда Balmain. 43-летняя актриса предстала на фотографии без бюстгальтера. Снимки были опубликованы компанией в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

В кадре модель облачена в строгий костюм черного цвета с крупными пуговицами. Комплект состоит из юбки с высокой посадкой и пиджака с острым силуэтом плечей. На снимке пиджак немного распахнут, обнажая часть тела Бюндхен. В одной руке модель держит дизайнерскую сумку, а другую поднесла к лицу, изображая задумчивость. Образ звезды подиумов дополнили крупные серьги и «мокрая» укладка волос.

Ранее российская модель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для журнала Print Magazine, где позировала в черных латексных трусах, держа в руках ребенка-робота Schiaparelli. На одном из кадров 38-летняя модель была без бюстгальтера, она демонстрировала свою смелость и харизму в общении с роботом-ребенком. Визажисты сделали Шейк гладкий пучок и естественный макияж.

Также известный американский дизайнер Вера Вонг посетила бал Института костюма Met Gala 2024, шокировав публику своим внешним видом с признаками анорексии. При этом совсем недавно у себя в соцсетях 74-летняя модельер хвасталась подтянутым телом и делилась секретами молодости.