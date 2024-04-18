Супермодель Ирина Шейк показала фото в полотенце и бриллиантах

Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Шейк

Супермодель Ирина Шейк поделилась с подписчиками своих соцсетей откровенным снимком. Перед камерой она предстала в одном белом полотенце. При этом на 38-летней звезде подиума были бриллиантовые серьги и колье. Шейк также собрала волосы и сделала макияж с черными тенями и розовыми губами.

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