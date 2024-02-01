Супермодель Хайди Клум ходила с голой грудью перед друзьями дочери Дочь супермодели Хайди Клум просила мать одеваться перед гостями

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хайди Клум

Дочь известной супермодели Хайди Клум Лени Клум призналась, что просила мать не ходить дома полуобнаженной, когда к ней приходят гости. Оказалось, что у именитой 50-летней манекенщицы вошло в привычку ходить топлес, рассказала 19-летняя девушка в подкасте Call Her Daddy.

Помню, как ко мне приходили мои подруги, и мне было так неловко и страшно, потому что я никогда не видела, чтобы в семьях моих друзей матери загорали обнаженными у бассейна. Но у нас это было нормально, — призналась она.

Также Лени Клум вспомнила, что как-то раз, будучи еще моложе, чем сейчас, она вместе с друзьями нашла в комнате матери шкаф, где были различные интимные игрушки. Хайди, по ее словам, была не в восторге от такого инцидента, хоть дочь тогда и не поняла, что на самом деле было перед ней.

Ранее Хайди Клум приоткрыла тайну своей диеты. Она опровергла слухи о том, что в день потребляет всего 900 калорий, чтобы ее вес держался у отметки в 60 кг. Звезда подиумов рассказала, что питается нормально, и призвала поклонников не верить «лживым сообщениям в прессе» и не ограничивать себя в еде.

Также ранее Клум рассказала, что ее ноги застрахованы на разные суммы, так как она повредила одну из них в детстве. Общая сумма страхования обеих конечностей при этом составляет $2 млн. Модель пояснила, что, будучи ребенком, она однажды упала на стекло, после чего в течение долгого времени у неё оставался шрам на ноге.