Журналисты подсчитали, сколько певица Пелагея и её дочь Таисия смогут получать ежемесячно после развода артистки с хоккеистом Иваном Телегиным.
При подсчётах сотрудники СМИ исходили из размеров заработка спортсмена, которые, по данным «Экспресс-газеты», составляют 80 миллионов за сезон, то есть около 8 миллионов рублей в месяц. Согласно Семейному кодексу, таким образом, сумма алиментов должна быть в районе двух миллионов,
Как писал NEWS.ru ранее, хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин встретился с маленькой дочкой в перерывах между тренировками. После разрыва с Пелагеей он старается посвящать малышке как можно больше времени. На днях спортсмен выложил фото с совместной прогулки. На кадрах он с маленькой Таисией прячется за берёзой.
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