https://static.news.ru/photo/127677ba-687e-11e9-9283-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Журналисты подсчитали, сколько певица Пелагея и её дочь Таисия смогут получать ежемесячно после развода артистки с хоккеистом Иваном Телегиным.

При подсчётах сотрудники СМИ исходили из размеров заработка спортсмена, которые, по данным «Экспресс-газеты», составляют 80 миллионов за сезон, то есть около 8 миллионов рублей в месяц. Согласно Семейному кодексу, таким образом, сумма алиментов должна быть в районе двух миллионов, считают журналисты.

Как писал NEWS.ru ранее, хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин встретился с маленькой дочкой в перерывах между тренировками. После разрыва с Пелагеей он старается посвящать малышке как можно больше времени. На днях спортсмен выложил фото с совместной прогулки. На кадрах он с маленькой Таисией прячется за берёзой.