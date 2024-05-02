Сумка за 2,5 млн, торт-дракон, песня: как Киркоров отметил день рождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

30 апреля народному артисту РФ Филиппу Киркорову исполнилось 57 лет. Как он отметил свой день рождения, кого пригласил на празднование, что подарили поп-королю?

Как Киркоров отметил день рождения

30 апреля певец выпустил новую песню «Дальше буду жить». Лирический герой композиции обращается ко времени с просьбой не спешить, поскольку боится, что за прожитые годы не успеет принять себя.

Трек появился на всех стриминговых сервисах, а также на YouTube-канале артиста. К новой песне Киркоров снял клип, в котором предстал в белой шелковой рубашке, черных брюках.

Поклонники поп-короля положительно отреагировали на появление нового трека. Фанаты увидели в композиции личную историю артиста. Многие назвали песню исповедью и откровением.

Однако выпуском трека Киркоров не ограничился и устроил вечеринку по случаю дня рождения. Поп-король провел вечер в компании друзей в своем особняке, хотя изначально планировалось торжество в большом зале «Художественного». СМИ писали, что артист изменил решение из-за того, что его день рождения выпал на дату 40 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, в этом году 30-я годовщина смерти матери Киркорова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«А ведь собирался же делать большой бал в „Художественном“ и презентовать клип, в котором Ивлеева играет мастера тату и набивает ему татуху (тот самый клип, кстати, после съемок которого он получил роковое приглашение). Но в последний момент все перенес домой. К тому же это 40 дней после теракта в „Крокус Сити“. Как говорится, береженого бог бережет», — отметила в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

Telegram-каналы распространили видео, на которых было видно, что двор дома поп-короля был украшен светящимися шарами и лампами, которые создавали атмосферу волшебного леса. Сам артист встречал гостей в костюме, расшитом серебристыми пайетками.

Однако настоящей изюминкой вечера стал большой торт в виде золотого китайского дракона, украшенного цифрой 57. Представившая свою работу кондитер подожгла кольцо вокруг десерта, после чего из пасти мифического существа повалил дым, превратившийся в мини-фейерверк. Киркоров отрезал по кусочку торта каждому гостю и произнес тост.

«Дракон — это сила, добро, защита! Пусть всех, кто вошел в мой дом, оберегает и хранит Господь», — сказал артист.

Кого Киркоров пригласил на день рождения

На распространившихся в Сети кадрах среди гостей на торжестве поп-короля можно было увидеть продюсера Яну Рудковскую, блогера и рэпера Даву, телеведущую Ольгу Бузову, композитора Игоря Крутого, певиц Ани Лорак, Наташу Королеву с мужем Тарзаном, Люсю Чеботину, Валерию с супругом продюсером Иосифом Пригожиным, а также народного артиста России Григория Лепса, звездного хирурга Тимура Хайдарова и других.

«В домашней уютной обстановке отпраздновали день рождения Филиппа Киркорова у него дома. В кругу друзей шутили про не ту дверь, вспоминали бесценно прожитые годы и 20 лет нашей дружбы. Вы спросите — может ли быть дружба между мужчиной и женщиной? Я точно знаю, что может! Люблю Филиппа за его юмор и легкость, за правду жизни, за его песни и умение дружить!» — поделилась Рудковская, опубликовав в соцсетях видео с торжества.

Также на дне рождения Киркорова были его отец Бедрос Киркоров и дети певца Алла-Виктория и Мартин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бедрос Киркоров

«Все знают, что этот дом всегда открыт друзьям. Такой большой компанией мы последний раз встречались, когда был Новый год, даже было чуть-чуть поменьше гостей — было особо не до праздника и не до веселья. Но сегодня мы вошли в правильную дверь, и, как видите, она открыта», — сказал Киркоров, показывая на дверь.

Что подарили Киркорову на день рождения

Внимание пользователей Сети привлек подарок Давы. Рэпер вручил Киркорову люксовую сумку Louis Vuitton из новой коллекции весна-лето — 2024. Аксессуар выполнен в форме парижской лодки. Именно на ней, как отмечается на сайте Louis Vuitton, перевозят пассажиров по реке Сене.

На официальном сайте стоимость сумки не указана, чтобы ее узнать, необходимо позвонить в компанию. Однако на стороннем сайте такое же изделие продают за $27 тысяч, что по сегодняшнему курсу чуть больше 2,5 млн рублей.

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