Суды с Шатуновым, ссора с Лолитой, отъезд в США: как живет Разин

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Музыкальный продюсер и певец Андрей Разин не сходит со страниц СМИ из-за череды скандалов со звездами. Как живет артист, где он сейчас, что известно о судах с Юрием Шатуновым?

Почему Разин судился с Шатуновым

Последние годы отношения между продюсером и лидером «Ласкового мая» были омрачены судебными тяжбами. Руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов рассказывал KP.RU, что в 1990-х Разин уговорил Шатунова вложиться в недвижимость: за €100 млн, которые заработал исполнитель, они приобрели пансионаты под Санкт-Петербургом.

«А потом был период, когда недвижимость упала в цене, и Разин продал эти объекты почти за бесценок. Юра был в шоке. Если бы Разин не продал тогда пансионаты, то с учетом сегодняшних цен они с Шатуновым стали бы миллиардерами! Однако то ли Разин ошибся, совершив эту сделку, то ли их кто-то обманул, но Шатунов остался с носом. От всех этих €100 млн ему досталось только $10 млн», — рассказал Морозов.

Однако последние несколько лет со страниц СМИ не сходила информация о спорах Разина с Шатуновым о песнях. В 2019 году продюсер после концерта певца в Минске заявил, что артист сможет петь «Белые розы» только до 1 января 2020 года. Уже тогда Шатунов сказал, что начались судебные тяжбы.

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press Юрий Шатунов

«Мало того, что он поет [мои песни]. Что для меня является самым обидным, он поет под мои современные фонограммы, под мой голос и под мою аранжировку», — сказал Шатунов в 2019 году на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

В 2020 году продюсер опубликовал в «Аргументах недели» заявление, в котором пригрозил судом тем, кто решит пригласить певца на какое-либо выступление, а также отметил, что он имеет все права на выступления солиста «Ласкового мая»

«Шатунов, согласно договору от 14.09.2013 года, без моего ведома не имеет права ни выступать на сцене ни с концертами, ни с сольными номерами, ни давать никаких пресс-конференций ни на какую тему. Он вообще не имеет права разговаривать публично, о чём угодно разговаривать — о семье, о погоде, о лошадях или грибах, он не имеет права рта раскрыть без моего дозволения. А уж тем более давать интервью и записывать теле- и радиопередачи», — говорилось в материале.

В 2021 году суд по интеллектуальным спорам отказал Шатунову в попытке оспорить регистрацию товарного знака «Ласковый май». После нескольких судов Разин фактически лишил певца прав исполнять песни коллектива. Незадолго до смерти Шатунов выиграл суд у продюсера и получил право на исполнение. Формально, что признавал и сам Разин, в России Шатунов мог законно петь песни «Ласкового мая», поскольку авторские права на хиты были зарегистрированы в США.

8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу Шатунова, а также счел «подделкой» документы, предоставленные Разиным в качестве доказательства прав на песни «Ласкового мая». Продюсер с этим не согласился и после смерти артиста подал кассацию в отношении его наследников, но 21 ноября того же года ее оставили без удовлетворения.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Разин

Из-за чего поссорились Разин и Лолита

В конце октября певица Лолита Милявская возмутилась проклятиями продюсера в адрес артистов, которые выступили на трибьют-концерте в память о Шатунове. Артистка назвала Разина «конченым».

Позднее Разин оскорбил певицу, намекнув, что та ведет распутный образ жизни. Продюсер назвал Лолиту «лоховкой» и спросил, «куда лезет» артистка. По его словам, звезда «отдавалась за бутылку пива». Разин заявил, что успешнее всех тех артистов, кто его критикует, и ему завидуют.

После этого Лолита в беседе со спортсменкой Аллой Шишкиной посоветовала Разину не приезжать в Россию.

«Мразин к шоу-бизнесу не имеет отношения. Это мошенник. К счастью, свалил, главное, чтобы к нашей стране не приближался, мы его тут не ждем. Никогда не прощу. Дешевка, альфонсище! Он жил за счет Шатунова. Гарантирую при въезде в страну большие проблемы. Мы здесь договорились всем сообществом артистов. Этого мы ему не простим, чтоб он это понимал, падаль. Пусть только попробует въехать в страну», — заявила певица.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Андрей Разин

Чем сейчас занимается Разин

После того как в июне 2022 года умер Шатунов, продюсер эмигрировал в США. Разин предварительно распродал всю имеющуюся у него в России недвижимость.

25 ноября 2023 года продюсер Разин выложил видео, в котором извинился за свое поведение и рассказал о планах на будущее. Свои высказывания он объяснил трудным детством в детском доме.

«Давайте будем продолжать творчество. Мы были созданы для творчества, а не для скандалов. Да, вы знаете мой характер. 16 лет прожить в детдоме, бороться за все. Тяжело. Тоже злость какая-то бывает. Поэтому простите, если кого-то оскорбил, если где-то жестко высказался. Это самозащита детдомовских детей. Она будет всегда», — сказал Разин.

Пользователи Сети отметили, что продюсер изменился до неузнаваемости. На опубликованном видео видно, что Разин сильно похудел и изменил причёску.

Читайте также:

Популярность в TikTok, контакт с НЛО, уважение Дугина: где сейчас Катя Лель

Поддержка беженцев, брак с француженкой, «Триггер»: как живет Костолевский

Названы звезды, которые могут вернуться в Россию на корпоративы