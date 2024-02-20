Суды, пьяные концерты, СВО: что стало с лидерами «Агаты Кристи» Самойловыми

Фото: Aleksey Trishin/Russian Look/Global Look Pres

Группа «Агата Кристи»

Группа «Агата Кристи» была одной из самых популярных в стране в 1990-х, однако распалась в 2010 году. В 2015 году произошло символическое воссоединение коллектива, но после в жизни рокеров началась черная полоса. Как сейчас живет «золотой» состав «Агаты Кристи», из-за чего судились участники?

Почему распалась группа «Агата Кристи»

«Золотым» составом «Агаты Кристи» принято считать братьев Вадима и Глеба Самойловых, клавишника Александра Козлова и ударника Андрея Котова. Козлов всегда помогал лидерам группы разрешить конфликты, поэтому когда в 2001 году он умер от атеросклероза сердца, в коллективе наступил кризис, навсегда изменивший коллектив.

С годами братья Самойловы отдалялись друг от друга, и конфликтов стало больше. Во время творческого кризиса Вадим начал продюсировать группы «Чичерина» и «Смысловые галлюцинации». После выхода альбома «Триллер. Часть 1» музыканты отошли от активного сотрудничества, а в 2010 году поставили точку пластинкой «Эпилог» и одноименным гастрольным туром. Глеб стал лидером группы The Matrixx.

В 2015 году Самойловы объединились, чтобы дать несколько ностальгических концертов. После этого Глеб включил часть треков в репертуар The Matrixx, а Вадим отправился в тур «Вадим Самойлов. „Агата Кристи“. Все хиты». Именно гастроли стали отправной точкой судебных разбирательств.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Глеб Самойлов, 2021 год

За что судились участники «Агаты Кристи»

В 2015 году Глеб заявил, что не был готов к тому, что брат будет исполнять написанные им песни. Кроме того, младший Самойлов обвинил Вадима в присвоении гонорара за ностальгические концерты. Конфликт перерос в судебные разбирательства.

В итоге Глебу не удалось лишить Вадима возможности исполнять песни «Агаты Кристи», ведь брат обладал смежными авторскими правами. Судебные тяжбы окончательно испортили отношения братьев, однако больше всего из-за конфликта пострадала мать музыкантов. В отчаянии она опубликовала видео, на котором призывала Самойловых к миру.

«Считаю, это были запредельные вещи, недопустимые. Мама очень переживает, но все держит в себе. Она человек с железным характером. Братья всегда могут договориться, и, считаю, нужно договариваться. Я бы в суд на брата никогда не подал. Инициатором всего был Глеб. Кстати, суды все проиграны», — рассказывал Вадим Самойлов в программе «Жизнь и судьба».

Кроме того, у братьев оказались слишком разные политические взгляды: Глеб выступал против «системы», а Вадим, напротив, поддерживал политику властей.

При этом Самойлов-старший избегал в общении с братом тему политики, но иногда не мог простить ему резких высказываний. Одним из таких стала грубая фраза о жителях Донбасса.

«В одном интервью Глеб назвал жителей Донбасса каким-то неприличным словом, и на это я отреагировал. Сказал: «Если еще раз так назовешь их, то я предприму меры, чтобы твои песни проанализировали, там точно есть экстремизм», — заявлял Самойлов-старший в разговоре со StarHit.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Вадим Самойлов

Чем сейчас занимаются музыканты «Агаты Кристи»

Вадим Самойлов не скрывает свою патриотическую позицию. Артист выступает вместе с Юлией Чичериной перед военнослужащими.

Тем не менее Вадим за последние годы несколько раз оказывался в центре громких скандалов. В 2018 году на праздновании Дня рыбака в Мурманске музыкант посвятил одну из песен воюющим в Донбассе и Сирии. Во время политической подводки Самойлова один из зрителей решил покинуть концерт, из-за чего вокалист начал оскорблять его. Инцидент возмутил зрителей, артисту даже пришлось извиниться.

В 2021 году Вадим во время фестиваля в «Ельцин Центре» оскорбил либералов и сотрудников учреждения. Впоследствии директор Ural Music Night извинился за резкие слова рокера, а пресс-служба учреждения заявила, что лидер «Агаты Кристи» не будет больше у них выступать. Правда, спустя месяц Самойлов уже вновь участвовал в мероприятии «Ельцин Центра».

В 2021 году Глеб Самойлов вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Поначалу он выступал стоя, но позже коллеги все же усадили лидера «Агаты Кристи» на стул. Несмотря на состояние певца, концерт все же отменять не стали. Фанаты Самойлова не были удивлены поведением артиста.

Сам же певец много раз заявлял, что не может отказаться от пагубной привычки. Самойлов говорил, что из жизни не выкинуть его стремление «ко всему нездоровому: образу жизни, творчеству, к тому, что считается болезненным, к декадансу».

Вадим Самойлов в интервью «Вечерней Москве» выступал с осуждением уехавших из России артистов.

«У популярных людей из творческой интеллигенции зачастую случается такая форма звездной болезни, которая приводит к переоценке своего разума, интеллекта, понимания жизни. Человек начинает считать себя особенным, а всех остальных — дураками, быдлом. Я сталкивался с такими проявлениями у большого количества деятелей культуры — это общее заболевание. Нежелание, неумение адекватно оценивать реальность — одно из проявлений звездной болезни конкретно для этих людей», — говорил музыкант.

Он также выразил надежду, что Борис Гребенщиков (признан Минюстом РФ иноагентом), Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) и Юрий Шевчук «рано или поздно смогут разобраться и прозреть».

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