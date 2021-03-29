Судебные приставы заинтересовались семьёй Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/7b6d410c-906a-11eb-868d-96000091f725_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк, по некоторым данным, сейчас находится в подмосковном посёлке Крёкшино, где её периодически навещают врачи. Почти все средства сейчас уходят на оплату дорогостоящего лечения актрисы, и у семьи уже скопились внушительные долги по оплате налогов и коммунальных услуг.

Проблемы с судебными приставами у Заворотнюк возникли ещё несколько лет назад, когда она взяла в банке большой кредит в долларах, а курс валюты резко подскочил. Однако погасить задолженность ей всё-таки удалось. Сейчас за ней числится гораздо меньшая сумма — около 80 тысяч рублей налогов: одно исполнительное производство возбуждено две недели назад, другое тянется с прошлого года.

Кроме того, её дочь Анна в данный момент задолжает за оплату услуг ЖКХ 23,5 тысячи рублей. А мать артистки, Валентина Борисовна, не оплатила несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму в 11 тысяч рублей, сообщает StarHit.

Как писал NEWS.ru, дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала, как выглядит её новая квартира в центре столицы, куда она переехала из родительского особняка. В квартире долго шёл ремонт, и сейчас дочь актрисы решила показать, как выглядят её собственные апартаменты. Судя по видео, опубликованном 25-летней хозяйкой элитного жилья в сторис, квартира состоит из спальни, ванной и совмещённой с кухней гостиной. Вполне возможно, что обживать элитное жильё дочь актрисы будет не одна: на учёбе в Америке она встретила своего возлюбленного — россиянина, который тоже учился в США и сейчас вернулся в Москву.