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Первый канал выплатит 50 тысяч рублей за незаконное использование песни «На Титанике» Лолиты Милявской в телешоу «Голос». Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.

Исковое заявление было подано компанией «Си Ди Лэнд контакт». Истец просил взыскать с телеканала три миллиона рублей. Однако суд решил частично удовлетворить это требование. Ответчик свою вину не признаёт, так как утверждает, что выплатил авторское вознаграждение по договору с Российским авторским обществом, передаёт РИА Новости.

Ранее певица Яна (полное имя Яна Будянская) подала в суд на Первый канал в связи с незаконным использованием исключительного права на музыкальное произведение «Одинокий голубь». Музыкальное произведение было исполнено 30 декабря 2018 года в рамках новогоднего выпуска телепередачи «Вечерний Ургант». Песню спела популярная девятнадцатилетняя певица Гречка (Анастасия Иванова).