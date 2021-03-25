Суд взыскал с Моргенштерна 300 тысяч из-за песни о Путине

https://static.news.ru/photo/94094448-8d79-11eb-84d5-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: morgenshtern/vk.com

Кировский районный суд Уфы обязал взыскать с рэпера Алишера Моргенштерна 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав при использовании песни «Владимир Путин — молодец». С таким требованием выступал автор композиции Олег Лихачёв.

Суд также обязал музыканта прекратить использование композиции без получения разрешения в установленном законом порядке. Однако ходатайство о том, чтобы рэпер принёс публичные извинения, было отклонено, сообщили в пресс-службе суда.

По просьбе истца заседание проходило в онлайн-формате.

Песня «Владимир Путин — молодец» получила широкое распространение в социальных сетях, особенно в TikTok, пользователи которого снимают с фрагментом композиции различные короткие видеоролики. При этом треки проходят предварительную модерацию. Считается, что если они находятся в базе соцсети, претензий по авторскому право возникнуть не должно. Во всех остальных случаях TikTok удаляет аудиодорожку.

Однако автор хита настаивал на том, что рэпер не просто записал ролик, а извлекал прибыль, используя чужое творчество. При этом соглашение на использование песни не заключал и использовал её без ведома автора.

О том, что у Лихачёва возникли претензии к Моргенштерну, стало известно в конце 2020 года. Как писал NEWS.ru, недовольство автора также вызвали действия певца Егора Крида и журналиста Владимира Соловьёва, которые, по его мнению, как и именитый рэпер, пытались получить корыстную выгоду от его творения.