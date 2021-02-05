Суд возобновил процесс по разделу имущества Петросяна и Степаненко

https://static.news.ru/photo/c6edfe46-67bb-11eb-8adc-96000091f725_660.jpg Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

После получения результатов экспертизы об оценке совместного имущества юмориста Евгения Петросяна и его экс-супруги Елены Степаненко суд возобновил производство по иску о разделе имущества. Об этом заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Экспертиза завершена, дело возобновлено. Сегодня мы ознакомились с материалами экспертизы, отфотографировали их. Теперь нам надо их изучить и уточнить исковые требования с учётом новых цифр, — приводит слова юриста РИА Новости.

Он добавил, что пока дата следующих слушаний по делу не назначена.

Экспертизу по оценке стоимости имущества четы российских юмористов инициировали в марте 2019 года. Брак Петросяна и Степаненко был расторгнут ещё в ноябре 2018 года. Стороны согласились поделить нажитое имущество пополам, но они так и не смогли договориться о том, кому достанутся отдельные активы.

В начале января NEWS.ru писал, что 75-летний юморист Евгений Петросян впервые за последние 10 месяцев выступил с сольным концертом в Москве. Перерыв в концертной деятельности был связан с пандемией коронавируса.

Перед тем как выйти на сцену, артист сфотографировался на память и на следующий день выложил снимок в Instagram.