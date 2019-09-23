https://static.news.ru/photo/9cbaacde-de3a-11e9-9cd6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Мировой суд вернул заявителю административное дело, которое было возбуждено в отношении организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону за нецензурную лексику во время выступления. Информацию об этом озвучил представитель инстанции.

В настоящее время оно (административное производство. — News.ru) возвращено заявителю для устранения недостатков, — цитирует представителя суда РИА Новости .

Собеседник агентства, кроме этого, пояснил, что протокол о нарушении был составлен в отсутствие представителя юрлица. В случае устранения недостатков заявитель вновь может обратиться в суд.

Как сообщили в управлении Минкульта РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, на состоявшемся 13 сентября концерте группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону исполнялись песни с нецензурной бранью. В связи с этим чиновники ведомства составили на ООО «Медиашоу», как организатора выступления, протокол об административном правонарушении по статье КоАП «Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия».

Как писал News.ru, ранее заслуженный артист РСФСР композитор Валерий Ярушин обрушился с критикой на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Творчество музыканта он назвал «нецензурщиной», отметив, что оно даже недостойно обсуждения.