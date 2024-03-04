Суд, убытки в бизнесе, троллинг в Сети: черная полоса в жизни Юлии Высоцкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Высоцкая

Телеведущая Юлия Высоцкая оказалась в центре нового скандала, дошедшего до суда. В чем обвиняли бывшую звезду телеканала НТВ, почему над ней подшучивают в Сети?

Из-за чего был суд над Юлией Высоцкой

Высоцкая проиграла суд по делу об использовании чужих фотографий еды в своем кулинарном проекте. Как сообщает Telegram-канал SHOT, знаменитость обязали выплатить 40 тысяч рублей и удалить снимки.

По информации журналистов, с иском в Арбитражный суд Москвы обратился один из фотографов. Мужчина увидел свои работы на сайте телеведущей «Едим дома». Фотограф обратился в суд с иском к компании Высоцкой.

Москвич настаивал на том, чтобы портал выплатил ему 125 тысяч рублей либо удалил снимки. Требования фотографа суд удовлетворил частично.

Правда ли, что Юлия Высоцкая лишилась бизнеса

В январе стало известно, что Высоцкая планирует закрыть фирму «Кулинарная студия». Причиной этого стали убытки организации, сумма которых составила 4,7 млн рублей.

Как выяснили журналисты, ведущая программы «Едим дома» собрала документы, необходимые для ликвидации организации. При этом, как было сказано в публикации, Высоцкая останется совладелицей еще 13 компаний, связанных преимущественно с едой и ресторанами.

Телеведущая активно ведет соцсети и выпускает видео с авторскими рецептами в своих кулинарных шоу. В 2010 году стартовал проект «Завтрак с Юлией Высоцкой». Под руководством звезды запустилась социальная кулинарная сеть edimdoma.ru и первое кулинарное интернет-телевидение edimdoma.tv.

Высоцкую также знают по кулинарным книгам, общий тираж которых превысил 2 млн экземпляров. Она выпустила почти 50 книг, рассказывающих о нюансах приготовления праздничных, будничных и диетических блюд, а также консервации, десертов и другого.

В сентябре 2018 года запустила шоу «#сладкоесоленое» и «Мне это нравится!» на своем YouTube-канале. У Высоцкой есть несколько ресторанов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Высоцкая

За что в Сети троллят Юлию Высоцкую

Пользователи начали подшучивать над Высоцкой, после того как по Сети стали расходиться архивные выпуски ее шоу «Едим дома». Россияне снимали пародии на неудачные рецепты телеведущей. Наибольшее число пародий собрал рецепт макарон с водкой, горелых помидоров из духовки и супа из раковых панцирей.

Затем насмешки превратились практически в буллинг, к которому подключились даже российские звезды. Например, певица Ольга Серябкина выставила пост в соцсети с подгоревшими булочками.

«Я продолжаю осваивать высокую кухню от Юли Высоцкой», — подписала снимок артистка.

Жена комика Павла Воли гимнастка Ляйсан Утяшева и актриса Алла Михеева также не удержались от острот. Правда, экс-спортсменка позднее заявила, что позвала Высоцкую к себе в кулинарное шоу, ведь «у всех бывают промахи».

«Я позвала ее, у меня даже есть подтверждение. Мы ее звали со всей любовью и нежностью. Потом начался этот мейнстрим. Мы все неидеально готовим, у нас бывают промахи. Кинула в Telegram-канале клич, мол, отзовитесь кто-нибудь из представителей Юлии Высоцкой. И ответили!» — делилась с подписчиками Утяшева.

Заступились за Высоцкую немногие. Телеведущая Ксения Бородина, принимавшая участие в обсуждениях, подчеркнула, что поддерживала шутки, пока они были безобидными, однако, по ее мнению, настала пора прекратить насмешки.

Сама Высоцкая позже заявила, что не собирается прекращать кулинарную деятельность. Телеведущая также опубликовала фото с пирожками, подписав: «А эта все готовит».

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