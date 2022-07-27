Суд признал законным штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков Верховный суд Татарстана признал законным штраф рэперу Моргенштерну за пропаганду наркотиков

Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Моргенштерн

Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, рассказали NEWS.ru в пресс-службе суда. До этого сообщалось, что в ряде видеоклипов артиста на YouTube «крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля», что на фоне атрибутов роскошной жизни «может формировать у зрителя ассоциативные связи» между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха.

Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Набережночелнинского городского суда по делу о пропаганде наркотических веществ, — рассказали в пресс-службе.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что защита будет обжаловать приговор после получения судебного акта.

Ранее рэпер обжаловал решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в трёх клипах на его песни. Как указал адвокат музыканта, изображение растения в качестве татуировки не может являться пропагандой наркотических средств, потому что не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств. Кроме того, в упомянутых произведениях отсутствуют какие-либо призывы к употреблению запрещённых веществ.