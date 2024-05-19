В мае шоу Андрея Малахова оказалось в центре «макаронного» скандала. Как живет любимый зрителями ведущий, что известно о его личной жизни?

Почему на шоу Малахова подали в суд

Адвокаты бывшего губернатора Челябинской области действующего предпринимателя Михаила Юревича подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 млн рублей к авторам шоу «Малахов». Как сообщал 74.ru со ссылкой на защитника экс-главы региона Игоря Трунова, дело рассмотрит Пресненский суд Москвы.

«Указанная телепрограмма по своей направленности носила характер, порочащий личность истца и его доброе имя, с целью подрыва его добросовестности в условиях предъявления Генпрокуратурой РФ исковых требований об изъятии 100% акций АО „Макфа“ и других активов», — следует из текста иска.

Ответчиками по делу значатся телеканал «Россия 1», сетевое издание «Смотрим», ФГУП «ВГТРК», Малахов и участник ток-шоу челябинский журналист Андрей Корецкий. Адвокаты Юревича также просят признать сведения, показанные в шоу, лживыми и опровергнуть порочащую честь информацию. В частности, в программе утверждалось, что Юревич находится в Лондоне.

Речь идет о выпуске передачи «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика», который вышел в эфир 15 апреля. Поводом для «международного расследования», которое, как утверждается, провела программа «Малахов», послужил иск Генпрокуратуры от 29 марта к Юревичу и его другу и бизнес-партнеру Вадиму Белоусову. Надзорное ведомство потребовало взыскать имущество «Макфы» и аффилированных с ней компаний в интересах России.

Основатель компании АО «Макфа» бывший губернатор Челябинской области Михаил ЮревичФото: Александр Кондратюк/РИА НовостиОснователь компании АО «Макфа» бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Юревич, как сообщали в прокуратуре, владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов и Челябинским хлебокомбинатом № 1. Все они ранее были госпредприятиями, на основе которых были образованы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат».

По оценкам надзорных органов, капитализация активов «Макфы» оценивается в 22 млрд рублей, а «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд рублей. Их ежегодная выручка превышает 31 млрд рублей. «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру сообщал, что свои бизнес-проекты Юревич переоформлял на Белоусова, а тот, в свою очередь, вовлекал в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами свою супругу, дочь с ее мужем и тещу».

1 апреля судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников Белоусова и Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры. По сообщениям журналистов, сумма этих активов составила 100 трлн рублей.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил группы компаний «Макфа» в доход государства.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Андрея Малахова

Малахов долгое время был в статусе холостяка, и ему приписывали романы с разными девушками. Видя интерес к своей личной жизни и романам, Малахов даже выпустил книгу «Мои любимые блондинки».

Журналист женат на издателе журнала ELLE Наталье Шкулевой. В 2011 году пара сыграла свадьбу в Париже. В 2017-м Малахов впервые стал отцом, супруга подарила ему сына Александра. Подробности о жизни и воспитании наследника пара раскрывает редко.

«Я просыпаюсь около семи утра, и где-то до десяти есть время, чтобы общаться с сыном. У нас уже появились свои утренние ритуалы», — рассказывал ведущий, когда наследник был совсем маленьким.

Как Борисов и Малахов поругались

После ухода Малахова с Первого канала шоу «Пусть говорят» начал вести Дмитрий Борисов, знакомый зрителям по выпускам новостей. Ведущий признавался, что сам рекомендовал руководству молодого коллегу. Кроме того, журналистов связывала дружба.

Телеведущий Андрей Малахов (слева) и ведущий Дмитрий БорисовФото: Сергей Пятаков/РИА НовостиТелеведущий Андрей Малахов (слева) и ведущий Дмитрий Борисов

«Когда я переходил на другой канал, то заранее всех предупредил и сказал: „Если вам вдруг нужен будет ведущий, возьмите Диму Борисова. Мне кажется, он может справиться“. <...> Когда мне сообщили, что Борисов уже записывает «Пусть говорят», а он мне даже об этом не сказал, я подумал, что это как-то странно», — рассказал Малахов в интервью Софико Шеварнадзе, проигнорировав слова журналистки, что это было предательство.

Ведущий рассказал, что после услышанного решил уточнить у коллеги, правда ли это, на что тот ему утвердительно ответил, добавив, что «всё в этом мире как крыло бабочки». После этого Малахов даже сменил фитнес-зал, чтобы больше не пересекаться с Борисовым.

Телеведущий отметил, что его коллеге нелегко. По словам Малахова, Борисов — приходящая звезда, которая «не живет с редакторами, не знает, что происходит с героями». Журналист уверен, что этот подход считывается зрителями 25-м кадром.

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