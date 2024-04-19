Суд с Киркоровым, ссора с Пугачевой, гражданство РФ: как живет Успенская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

19 апреля Telegram-канал «112» сообщил, что российская певица Любовь Успенская обратилась за помощью к врачам из-за плохого самочувствия. Позднее ее представитель опроверг эту информацию. Как живет артистка, что известно о суде с Крикоровым, ссоре с Пугачевой и когда она получила гражданство России?

Что известно о состоянии Успенской

По данным канала, артистка почувствовала себя плохо из-за болей в сердце.

«Певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием. Артистка жалуется на боли в области сердца. Сейчас ей оказывают необходимую помощь. Решается вопрос о ее госпитализации», — пишет «112».

Однако представитель исполнительницы сообщил, что она чувствует себя прекрасно. Он добавил, что через несколько часов Успенская появится в эфире шоу «Голос» на Первом канале.

«У нее все прекрасно, информация, [что ей вызвали скорую], фейк», — сказал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Почему Киркоров подал в суд на певицу

В марте адвокат Александр Добровинский сообщил, что в Замоскворецком суде Москвы начался судебный процесс Филиппа Киркорова против Любови Успенской.

«11 марта 2024 года с так называемой беседы в Замоскворецком суде города Москвы начинается процесс Киркорова против Успенской. Интересы Филиппа Киркорова (уже не первый год и в разных судах) буду представлять я — адвокат Александр Добровинский», — рассказал он.

Известно, что Киркоров потребовал от певицы моральную компенсацию в размере 10 млн рублей и выплату судебных расходов после ее интервью журналисту Алене Жигаловой, в котором она назвала поп-короля «женоненавистником». В иске также фигурируют «Дзен.платформа» и соцсеть «ВКонтакте», на ресурсах которых размещен выпуск.

Позже, отвечая на вопрос журналистов о суде с Киркоровым, Успенская попросила певца не трогать ее и оставить в покое. Она подчеркнула, что прощает всех, даже тех, кого не знает лично.

«Больше не о чем говорить, ребята? Зачем нам Филипп Бедросович, когда у нас есть Любовь Успенская? Дело в том, что я прощаю всех. Прощаю тех даже, кого не знаю. И прощаю всех, кого знаю. А что мне? Самое главное — пусть меня не трогает, оставит в покое. Я всех прощаю», — заявила Успенская.

Из-за чего Успенская поссорилась с Пугачевой

В 1990-е Успенская получила премию «Легенда русской музыки» за исполнение песни «Россия» на «Золотом Граммофоне». По словам певицы, композиция была записана в 1991 году, когда она жила в США. Стихи хита принадлежат Илье Резнику, а музыка — Гарри Голду.

Однако большую известность песня «Россия» приобрела в исполнении Пугачевой. Примадонна вышла с ней на сцену в 1993 году. По мнению Успенской, коллега «испоганила» композицию своим исполнением.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были», — возмутилась Успенская.

По словам артистки, она хотела рассказать о своем жизненном пути, поэтому песня была пронизана идеями самой Успенской. Артистка подчеркивала, что композиция была для нее не просто песней о России.

«Она (Пугачева. — NEWS.ru) мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала. „Вообще я никогда не лезу в такие темы“, — говорила мне. Когда она спела „Россию“, я вычеркнула ее из своего списка», — рассказала Успенская.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

В 2022 году Успенская рассказала, что Примадонна помогла ей в трудную минуту и протянула руку помощи. По словам певицы, после возвращения из США она долгое время сидела без работы, но Пугачева откликнулась и поддержала коллегу в возвращении на сцену.

«Она всегда была для меня абсолютно недосягаемой высотой и потрясающей певицей. Алла была моей музой еще в те времена, когда я уезжала из Советского Союза. Я всегда пела ее песни в ресторане», — рассказывала Успенская в интервью MK.RU.

Когда артистка получила гражданство РФ

В марте текущего года Любовь Успенская получила российское гражданство. Она призналась, что всегда любила Россию и ее давняя мечта наконец исполнилась.

«Я уже отпраздновала получение гражданства [России]. <...> И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. <...> Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась», — сказала Успенская.

Также артистка рассказала, что планирует выпустить новый альбом и назвать его «Сила моя со мной». Текст одноименной песни для Успенской написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она же придумала название для юбилейного концерта Успенской, который состоялся недавно в Москве.

«Я согласилась, потому что это действительно очень яркое название, которое заставляет задуматься, а в чем эта сила», — отметила певица.

О своем намерении получить гражданство РФ Успенская сообщала еще в феврале. Исполнительница родилась на Украине и долгое время жила в США.

«Да, я американская гражданка. И моя дочка тоже. Но мы решили получить российское гражданство. Хотя я родилась на Украине, но я люблю Россию, считаю, что это моя страна, и никогда в жизни из России я не хочу уезжать», — заявила Успенская.

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