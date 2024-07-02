Суд с Гулькиной, «Слово пацана», усыновление: как живет Маргарита Суханкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина получила иск на 6 млн от экс-коллеги Наталии Гулькиной за рассказ о ее романах с молодыми и женатыми мужчинами. Что об этом известно, подаст ли она встречный иск, как артистка связана со «Словом пацана», что известно о ее личной жизни?

Из-за чего судятся Суханкина и Гулькина

Наталия Гулькина требует через суд 5 920 080 рублей от Маргариты Суханкиной за рассказ о своих романах с молодыми и женатыми мужчинами в YouTube-шоу «Алена, Блин!». 60-летнюю исполнительницу возмутили слова о том, что она «слаба на передок», а также история о том, как на день рождения ей подарили фаллоимитатор, пишет KP.RU. Суханкина уверяет, что не называла певицу «проституткой», а лишь «рассказала правду», говорится в сообщении.

«Я все эти годы молчала и никак не реагировала ни на какие выпады: ни со стороны Гулькиной, ни со стороны Разиной. Хотя я столько всего могу рассказать... Я живу в свободной стране. Я сразу сказала, что буду называть вещи своими именами. При этом я не называла ее <...>, ни проституткой. Не было прямых оскорблений. Я реально рассказывала истории, свидетелем которых сама являлась, и давала им свою оценку», — пояснила Суханкина.

Кроме того, Суханкина отметила, что думала подать ответный иск против бывшей коллеги.

«У меня была мысль подать иск на 10 млн рублей! Потому что можно взять любое интервью Гулькиной, и в каждом будет к чему придраться. Постоянный полив грязью и ахинея. Но у меня работы непочатый край. И я не могу тратить столько времени на дам, которые вышли в тираж. И это касается многих людей, имеющих отношение к „Миражу“. Они где-то по чебуречным пытаются песни петь, куда-то там их за три копейки приглашают. И при этом, конечно, они недовольны жизнью, их все не устраивает, все плохо. И почему-то я виновата. Они считают, что это моя вина. Складывается ощущение, что если они не произнесут фамилию Суханкина, их в принципе никто не позовет ни на интервью, ни в эфир. То есть без привязки к моей фамилии они никому не интересны», — подчеркнула певица.

Что известно о личной жизни Суханкиной

Маргарита Суханкина была замужем четыре раза. Ее первым избранником стал бизнесмен Антуан Маруно. Ради него артистка даже приняла католицизм, но брак распался через два года.

После этого исполнительница пыталась создать семью с композитором, затем с музыкантом Большого театра, который злоупотреблял алкоголем. Суханкина забеременела, но ей пришлось сделать аборт.

«Я забеременела в какой-то момент, после чего он устроил истерику, сказав, мол, родишь дебила, а ему надо зашиться, затем чиститься полгода. Грозился бросить меня», — вспоминала Суханкина в эфире программы «Судьба человека».

Спустя время певица вновь забеременела, но из-за воспалительного процесса беременность протекала неправильно, и ребенок умер.

Следующим избранником Суханкиной стал пианист и офицер в отставке. Но отношения тоже не сложились.

В 2013 году артистка усыновила четырехлетнего мальчика Сергея и трехлетнюю девочку Валерию.

«Прежде чем взять детей, я советовалась с родителями. Мне самой запретили к тому времени уже рожать. Сказали: только суррогатное материнство. Но это, как ни крути, чужое. Родители меня поддержали. Мама только предупредила: „Не бери грудничков“», — делилась она.

Недавно в программе «Секрет на миллион» Суханкина призналась, что уже шесть лет состоит в отношениях с мужчиной, который младше ее.

«Он моложе меня немного. Он умный, он рукастый, держит дом с некоторых пор. Все чинит, если в доме что-то ломается», — рассказала она в шоу «Секрет на миллион».

Известно, что в 2021 году мать и отец Суханкиной скончались от коронавируса с разницей в неделю. Они прожили вместе более 60 лет.

Артистка призналась, что до сих пор переживает из-за смерти родителей и чувствует свою вину, что не смогла спасти их.

Как Суханкина связана с сериалом «Слово пацана»

По словам Маргариты Суханкиной, песня «Новый герой» группы «Мираж» стала еще популярнее после того, как прозвучала в «Слове пацана».

«Я горда невероятно. И там звучит не только „Герой“ в каждом криминальном моменте этого фильма. Там и „Музыка нас связала“, и „Снова вместе“. Мне очень приятно было», — сказала она.

Артистка добавила, что после выхода сериала ее гонорары за выступления на корпоративах возросли.

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