Суд проведёт экспертизу долговой расписки Димы Билана

https://static.news.ru/photo/ae175e3e-9377-11eb-b77d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Билан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бабушкинский суд Москвы приостановил рассмотрение иска певца Димы Билана к мужу его родной сестры Елены, который задолжал артисту 19 миллионов рублей. Об этом пишет МК.

Производство по делу приостановлено, назначена судебная почерковедческая экспертиза. Об этом сообщили изданию в пресс-службе суда.

Финансовые разногласия между певцом и родственником начались в августе 2020 года. Билан подал в суд иск против своего зятя Геннадия Зимина-Белана с требованием вернуть 19,5 миллиона рублей. Заседания проходили до начала апреля, когда суд решил удостовериться в подлинности подписей, поставленных Димой и его родственником в долговых документах.

Впервые о старшей сестре Димы Билана Елене, разница в возрасте с которой у него составляет 10 месяцев, стало известно в 2008 году. Тогда СМИ сообщили, что победитель Евровидения выдал сестру замуж за красноярского юриста Геннадия Зимина. По информации медиа, кошка между молодожёнами пробежала уже на свадьбе: конфликт вспыхнул из-за звёздной фамилии невесты, которая не хотела менять её на фамилию супруга. В результате оба они стали обладателями двойной фамилии.

Ранее Дима Билан рассказал, что его шикарный особняк в Серебряном Бору затопило. Дом с панорамными окнами артисту обошёлся в $4,5 млн (более 340 млн рублей). Об этом писал NEWS.ru.