Суд признал певца Зейна Малика виновным в насилии над Джиджи Хадид

Суд признал британского певца Зейна Малика виновным в насилии по отношению к супермодели Джиджи Хадид, а также к её матери Иоланде. Как сообщает TMZ, исполнитель не стал оспаривать предъявленные ему обвинения.

Суд предъявил музыканту обвинения в четырёх уголовных преступлениях, связанных с насилием. По информации издания, Малику не понравился неожиданный визит к нему в дом матери супермодели. Он назвал женщину «чёртовой голландской шлюхой», после чего ударил её и запер в шкафу. Кроме того, во время скандала с Иоландой он по телефону накричал на Джиджи Хадид, которая в это время находилась в Париже.

Судья назначил Зейну штраф и испытательный срок на год, он также обязан будет пройти курс по управления гневом и программу профилактики домашнего насилия.

В сентябре 2020 года Хадид и певец Зейн Малик впервые стали родителями — у звёзд родилась дочка. Малышку назвали Хай. После этого модель решила пересмотреть взгляды на свою карьеру и найти более стабильную работу. Одним из вариантов продолжения карьеры для себя модель считает дизайн одежды.

Джиджи Хадид является не только одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, но и лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret. Также она снималась для календаря Pirelli 2015 года, а в её Instagram более 67,3 млн подписчиков.