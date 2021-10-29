Суд признал певца Зейна Малика виновным в насилии над Джиджи Хадид

Суд признал британского певца Зейна Малика виновным в насилии по отношению к супермодели Джиджи Хадид, а также к её матери Иоланде. Как сообщает TMZ, исполнитель не стал оспаривать предъявленные ему обвинения.
Суд
Судья назначил Зейну штраф и испытательный срок на год, он также обязан будет пройти курс по управления гневом и программу профилактики домашнего насилия.
В сентябре 2020 года Хадид и певец Зейн Малик впервые стали родителями — у звёзд родилась дочка. Малышку назвали Хай. После этого модель решила пересмотреть взгляды на свою карьеру и найти более стабильную работу. Одним из вариантов продолжения карьеры для себя модель считает дизайн одежды.
Джиджи Хадид является не только одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, но и лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret. Также она снималась для календаря Pirelli 2015 года, а в её Instagram более 67,3 млн подписчиков.