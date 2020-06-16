Суд признал песню Бузовой плагиатом

https://static.news.ru/photo/dfb391c0-afd8-11ea-9818-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совместная песня Ольги Бузовой и Насти Кудри «Нам будет жарко» признана плагиатом. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Иск подал композитор Алексей Парфёнов, известный как Dj Tivoli. Он публикует свои работы на собственном сайте для ознакомления покупателей. Мужчина узнал в треке певиц собственную композицию Tivoli Trap Demo.

Он попытался связаться с представителями Насти Кудри, которой принадлежат права на песню, передаёт KP.ru.

Представителями Насти Кудри обещали приобрести легально права на моё произведение, однако, были нарушены все мыслимые и немыслимые сроки, после чего меня просто бросили в игнор, и пришлось обратиться в суд за защитой своих прав, — поделился он.

В результате музыкант подал в суд и предоставил документы их Российского авторского общества. Ответчики пытались обвинить его в фальсификации доказательств.

Доходило до смешного, когда композитора, который якобы написал музыку к этой песне, попросили предоставить ноты, он сказал, что не может этого сделать. Это, пожалуй, самый странный момент, — рассказал он.

В результате арбитраж принял решение о проведении музыкальной экспертизы, которая установила сходство музыки. Всё разбирательство заняло несколько лет, а представители Насти Кудри теперь должны заплатить Парфёнову 546 840 рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Бузова спела для своих поклонников в онлайн-режиме, поддержав тренд на дистанционные выступления во время пандемии коронавируса. Концерт прошёл спонтанно на репетиции. Артистка решила провести прямой эфир в Instagram, сообщив об этом подписчикам всего за несколько часов до трансляции. Несмотря на это послушать Бузову «пришли» множество интернет-пользователей — за полчаса количество зрителей составило 500 тысяч.