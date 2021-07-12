Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей

В США суд постановил отстранить отца от опеки над певицей Бритни Спирс. Исполнительнице назначат временную замену. Об этом сообщает телеканал NBC.
Суд Лос-Анджелеса
Ходатайство об освобождении дочери от его опеки Джейми Спирс сам подал в начале сентября 2021 года.
Ранее Бритни утверждала, что её отец давно готов отказаться от опекунства над ней, однако требует при этом $2 млн отступных.
Суд постановил назначить отца Спирс её опекуном в 2008 году на фоне психологических проблем у певицы. С тех пор Джеймс контролирует большинство аспектов жизни дочери. В частности, под его контролем находятся все деньги 39-летней певицы. Также отец принимает все решения о выступлениях Бритни, записях, турах, шоу и даже личных встречах. При этом певица ранее была вынуждена оплачивать расходы отца на адвокатов, требовавших сохранить режим опекунства.