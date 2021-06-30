Суд отклонил крупнейший иск Нетиевского к «Уральским пельменям»

Арбитражный суд Москвы 29 июня отклонил самый крупный иск экс-артиста и продюсера шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Он требовал от компании «Уральские пельмени продакшн» (УПП) 42 млн рублей. Фирму учредили восемь участники проекта, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Информацию также подтвердил в разговоре с РИА Новости сам Нетиевский.

Это самая большая сумма, которую Нетиевский хотел получить от экс-коллег на фоне серии нашумевших судебных разбирательств. Шоумен требовал обязать ответчика компенсировать нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 выпусков программы, созданных в 2010–2015 годах.

Как и девять других участников команды, принимавших участие в написании сценариев, Нетиевский передал авторские права по лицензионному соглашению фирме-продюсеру. Документ подразумевал точное число показов каждого выпуска на канале СТС и дополнительную оплату за сверхлимитные эфиры.

Суды за интеллектуальную собственность между Нетиевским и «Уральскими пельменями» длятся уже несколько лет, никто не шёл на уступки, а сам шоумен уверен, что коллектив стал марионеткой в руках нового директора.

Товарный знак «Уральские пельмени» был зарегистрирован в 2015 году на имя другой компании Нетиевского — First Hand Media. В 2017 году она передала исключительные права на бренд «Уральским пельменям». Однако в 2017–2018 годах ответчик показал в телеэфире 40 программ, в которых незаконно использовался принадлежащий истцу товарный знак.

Нетиевский и его юристы считают, что имели на это право, поскольку спорные программы были созданы с 2012 по 2015 год, то есть ещё до получения истцом прав на товарный знак. Это были съёмки концертов, и тогда «Уральские пельмени» были просто названием команды, а не товарным знаком.

По мнению нового директора «Уральских пельменей» Евгения Орлова, Нетиевский присвоил огромную сумму денег, которая принадлежала всем учредителям. Сам создатель проекта настаивает на том, что он невиновен. В ответ Нетиевский требовал гонорары за старые выпуски шоу, выходящие на телевидении.