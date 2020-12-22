Суд отклонил иск к Первому каналу из-за песни Лолиты

https://static.news.ru/photo/f109876e-4451-11eb-a5cc-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Лолита Милявская/youtube.com

Девятый арбитражный апелляционный суд полностью отклонил иск компании «Си Ди Лэнд контакт», требовавшей взыскать с Первого канала три миллиона рублей за использование песни Лолиты Милявской «На „Титанике“» в телешоу «Голос».

Это уже не первое обращение в суд Лолиты из-за песни. Ранее арбитражный суд Москвы рассмотрел его без привлечения лиц, на чьи права и обязанности может повлиять судебный акт, однако решил частично удовлетворить это требование. Ответчик свою вину не признал, так как утверждает, что выплатил авторское вознаграждение по договору с Российским авторским обществом. Тогда суд постановил, что Первый канал выплатит 50 тысяч рублей за незаконное использование песни, сообщает РИА Новости.

Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчик, так и истец. При новом рассмотрении апелляционный суд установил, что Милявская по договору от 2016 года предоставила право использовать произведение, фонограмму, видео и изображения компании «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», а та затем — истцу «Си Ди Лэнд контакт».

Между тем, отметил суд, доказательств возникновения исключительного права на произведение у самой Милявской ни истцом, ни привлечёнными третьими лицами не представлено, несмотря на соответствующее предложение суда. На этом основании суд полностью отклонил иск.

Как писал NEWS.ru, адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал подробности судебного процесса певицы по её иску к продюсеру Елене Кипер. Лолита и музыкальная продюсерская компания «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» не поделили авторские права.