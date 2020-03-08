https://static.news.ru/photo/136d7826-6148-11ea-aef0-fa163e074e61_660.jpg Инесса Шевчук Фото: i.s.nesquik/instagram.com

Участница телешоу «Дом-2» Инесса Шевчук не смогла отсудить компенсацию у хирургов за операцию на груди.

Девушка ложилась под нож, чтобы увеличить бюст, однако результатом осталась недовольна. Из-за объёмного бюста у неё начались боли в спине и другие неприятные симптомы.

Шевчук подала иск на клинику. Она требовала миллион рублей в качестве компенсации за неудобства, которые она испытывает после операции. Однако, как сообщает Mash, девушка не появлялась на заседаниях. Судья счёл это неуважением к правосудию и отклонил иск.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото удалённых из её груди имплантов. Звезде пришлось перенести операцию, так как один из них порвался и начал протекать. После пережитого звезда стала противницей увеличения груди и агитирует своих подписчиц не повторять её ошибок, писал NEWS.ru.