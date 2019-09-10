https://static.news.ru/photo/32973210-d3b2-11e9-9664-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин с женой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Петроградский суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворять иск продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина к клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд принял иск Разина к производству в апреле. Продюсера оскорбил эфир онлайн-канала Z+, в котором лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров нецензурно высказывался в адрес Москвы. По словам Разина, высказывания Шнурова «являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам поведения в обществе, несут оскорбительный характер для человеческого достоинства и общественной нравственности, свидетельствуют о явном неуважении к нашему обществу, государству и Конституции РФ».

Истец требовал удалить запись этой программы из Интернета и разместить на сайте Z+ официальную позицию по поводу высказываний Шнурова.

Ранее News.ru писал, что Разин пригрозил судом Шатунову за исполнение песен «Ласкового мая».