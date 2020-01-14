https://static.news.ru/photo/57035350-46e9-11e9-b744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский проиграл суд против коллектива. Согласно решению Мосгорсуда, он должен выплатить бывшим коллегам 870 тысяч рублей.

Иск касался первого выпуска программы «Уральские пельмени», которая вышла на экран в 2009 году. Она носила название «Уральские пельмени — 16 лет вместе. Потому что гладиолус!». Нетиевский заявил, что именно он отвечал за продвижение программы, а его коллеги были лишь актёрами. Однако суд встал на сторону артистов и обязал экс-директора выплатить им 870 тысяч рублей. Именно в такую сумму оценили доход с того шоу, передаёт Teleprogramma.pro.

Это не первый суд с участниками шоу у его бывшего руководителя. Коллектив уже выигрывал многолетнее разбирательство из-за телепрограмм команды. Нетиевский с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.

Как ранее сообщал NEWS.ru, коллектив «Уральских пельменей» подал иск против бывшего директора Сергея Нетиевского. Артисты обвиняют его и принадлежащую Нетиевскому компанию в незаконном использовании товарного знака и требуют взыскать 200 млн рублей.