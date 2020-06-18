Суд назначил новую дату развода певицы Пелагеи и хоккеиста Телегина

https://static.news.ru/photo/baa55d38-b16c-11ea-b778-fa163e074e61_660.jpg Пелагея и Иван Телегин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заседание по бракоразводному процессу певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина пройдёт 26 июня в Никулинском суде Москвы. Пара должна была развестись 18 июня, но процедура сорвалась из-за сообщения о заложенной в здании бомбе.

Заседание по существу состоится 26 июня. Вероятно, процесс пройдёт в закрытом режиме, — передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, Пелагея и Телегин на явились на заседание в четверг, но в суде находились их представители, которые не успели на процесс из-за большой очереди.

Как писал NEWS.ru, пара решила расстаться в конце 2019 года. По словам Пелагеи, супруги решили, что Телегину достанется загородный дом, а ей — московская квартира. Общая дочь Таисия продолжит жить с матерью.

Телегин уже вступил в новые отношения. Время самоизоляции спортсмен провёл с бизнесвумен Марией Гончар — пара даже завела собаку японской породы сиба-ину.