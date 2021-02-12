«Субботняя мимишность»: Рудковская показала поцелуй Гном Гномыча с братом

https://static.news.ru/photo/3e009290-6e02-11eb-9c8d-96000091f725_660.jpg Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Музыкальный продюсер Яна Рудковская не стала брать декрет, несмотря на появление в семье маленького ребёнка. Она по-прежнему много работает, но очередной выходной решила провести дома с детьми — восьмилетним Сашей и четырёхмесячным Арсением.

На своей странице в Instagram Рудковская поделилась с подписчиками моментом из семейной жизни. На фото Яна предстала в белом платье с воланами, сидя на полу и держа в руках малыша. Продюсер поднесла кроху к Саше, который поцеловал брата.

Субботняя мимишность, — написала она в комментарии к снимку.

Поклонники засыпали Рудковскую комплиментами. Они отметили, что в у неё в доме царит идиллия и счастье. «Какие очаровательные», «Это максимально мило», «Сыночки-цветочки», «Какой милый малыш», «Братик явно рад», «Сколько счастья на одном фото», отметили комментаторы.

Арсений родился в сентябре 2020 года. Ребёнка выносила суррогатная мать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская намерена наказать заявивших о болезни её сына клеветников и потребовать с них компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей. Прошедшая экспертиза показала, что Саша Плющенко, более известный как Гном Гномыч, не страдает психическими расстройствами, в том числе синдромом Аспергера.