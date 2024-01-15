«Стыдно за вас!»: нетрезвую Волочкову назвали русской Бритни Спирс Поклонники призвали Волочкову не позорить Россию на отдыхе за границей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Подписчики сравнили балерину Анастасию Волочкову с русской Бритни Спирс после видео в ее блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), на котором нетрезвая артистка пьет просекко с супружеской парой на Мальдивах. Зрители назвали происходящее «стыдом» и призвали экс-звезду Большого театра не позорить страну во время отдыха за границей.

Наша русская Бритни Спирс! Уже не только себя опозорила, но и страну. Какое мнение теперь о русских? — возмутилась в комментариях подписчица Татьяна Агапова.

Зрительница Инна Шаповалова назвала Волочкову «хорошим человеком», которого «надо спасать». Пользовательница Надежда пожалела дочь танцовщицы, которая вынуждена читать «подобные новости о маме». Поклонница Ксения предположила, что Волочкова не осознает, что делает, выкладывая «пьяные видео» в Сеть, и посоветовала ей нанять пиар-менеджера.

Да заберите ее уже кто-нибудь оттуда и помогите человеку. Я понимаю, что чужим наплевать, но есть же родня! Или правительство Москвы, обратите внимание, что известная балерина пропадает. Неужели не жалко человека? Люди, ау! В такой зависимости нельзя оставаться человеку одному. Она беды наделать может, — высказалась Инна Молчан.

Ранее организация «Ветераны России» потребовала запретить шоу Волочковой в России из-за видео, на котором Джигурда целует ее в трусы. Общественники считают, что Волочкова подает плохой пример балеринам и ее выступления могут оказать негативное влияние на психику несовершеннолетних танцовщиц. Видео сняли еще в начале 2023 года, однако попало оно в Сеть недавно. Не исключено, что это было сделано на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.



Телеведущая Ксения Бородина назвала балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Бородина призвала балерину заняться своим здоровьем.