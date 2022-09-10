«Строить русские печки»: Рожков дал совет швейцарцам, как не мерзнуть зимой Рожков из «Уральских пельменей» посоветовал на зиму швейцарцам строить русские печки

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Юморист Андрей Рожков подшутил на швейцарцами, которых пообещали сажать и штрафовать зимой за излишний перегрев дома. Звезда «Уральских пельменей» сказал в своем Telegram-канале, что ему пришлось пожить в таких условиях — и это нереально холодно.

В эфире «Теплые новости». В Швейцарии тем домовладельцам, которые будут умышленно поддерживать в своем доме температуру выше 19 градусов по Цельсию, грозит большой штраф, либо тюремный срок до трех лет, — высказался в своей шутливой манере артист.

Однако тут же посочувствовал европейцам, сославшись на собственный опыт.

У меня был опыт жилья в доме, где мы поддерживали температуру 19 градусов по Цельсию. Это нереально. Очень холодно, — признался Рожков.

В качестве спасения от холода зимой юморист посоветовал европейцам строить русские печки. «Русская печка, что ты натворила. Русская печка, ты меня сгубила», шутливо подбодрил швейцарцев артист.

Ранее сообщалось, что швейцарские власти на самом деле собрались штрафовать и сажать в тюрьму нарушителей температурного режима. И хотя говорится, что никто не собирается создавать «энергетическую полицию», гражданам обещают выборочные проверки термостатов в частных домах и учреждениях.