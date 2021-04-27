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Стриженовы стали самой стильной парой года на телевидении

06:17, 28 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Екатерина Стриженова и её супруг, продюсер и актёр Александр Стриженов выиграли в номинации «Лучшая телепара» премии Вest Style Awards. Они многие годы работают на телевидении.

По признанию супругов, которые женаты более 30 лет, для них главное не мода, а стиль.

Мы исходим из собственных предпочтений. У нас есть помощники по хозяйству. Вы представляете, чтобы Катя гладила мне 25 рубашек? — сказал глава семейства.

Екатерина призналась, что иногда всё же гладит для мужа рубашки. Телеведущая вышла на сцену в монохромном платье цвета марсала с объёмными рукавами.

В номинации «Прорыв года» победила певица Манижа, которая представит Россию на «Евровидении» в 2021 году. А композитором года стал Брендон Стоун.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр и Екатерина Стриженовы в 2020 году отказались от премии «Пара года». Свою награду они решили передать актрисе Анастасии Заворотнюк, страдающей тяжёлым онкологическим заболеванием, и её супругу Петру Чернышёву.

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