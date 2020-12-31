Стриженова поделилась зимним фото в тёплом платке

https://static.news.ru/photo/bc64b1e0-4cea-11eb-9f0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Екатерина Стриженова опубликовала свежее фото, сделанное в первый день зимы.

На снимке 52-летняя жена кинорежиссёра Александра Стриженова запечатлена сидящей в автомобиле в шубке из натурального меха и тёплом синем платке на голове. Примечательно, что орнамент на головном уборе выполнен в виде силуэтов космонавтов с переплетёнными тросами.

Моду на платки среди звёзд шоу-бизнеса ввела жена певца Александра Малинина Эмма. Она часто выходит в свет с этим аксессуаром.

Ранее Стриженова показала фигуру после похудения. Телеведущей удалось избавиться от 10 лишних килограммов. Борьба с весом длилась четыре месяца. На протяжении этого времени актриса периодически делилась с подписчиками впечатлениями и не скрывала, что работа над фигурой даётся ей с боем. А началось всё с того, что незнакомый тренер предложил ей свои услуги, заявив, что через несколько месяцев Стриженова не узнает себя в зеркале. Теледива согласилась при условии, что коуч будет приезжать к ней в «Останкино», а заниматься они будут в её гримёрке, где даже установили специальную степ-платформу. Стриженова раз за разом заставляла себя заниматься спортом, который, честно признаётся, она не любит, писал NEWS.ru.