Стриженова поделилась зимним фото в тёплом платке

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Екатерина Стриженова опубликовала свежее фото, сделанное в первый день зимы.
На снимке 52-летняя жена кинорежиссёра Александра Стриженова
Моду на платки среди звёзд шоу-бизнеса ввела жена певца Александра Малинина Эмма. Она часто выходит в свет с этим аксессуаром.
Ранее Стриженова показала фигуру после похудения. Телеведущей удалось избавиться от 10 лишних килограммов. Борьба с весом длилась четыре месяца. На протяжении этого времени актриса периодически делилась с подписчиками впечатлениями и не скрывала, что работа над фигурой даётся ей с боем. А началось всё с того, что незнакомый тренер предложил ей свои услуги, заявив, что через несколько месяцев Стриженова не узнает себя в зеркале. Теледива согласилась при условии, что коуч будет приезжать к ней в «Останкино», а заниматься они будут в её гримёрке, где даже установили специальную степ-платформу. Стриженова раз за разом заставляла себя заниматься спортом, который, честно признаётся, она не любит, писал NEWS.ru.