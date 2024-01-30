«Страшный вирус»: Гузеева рассказала, откуда у нее гематома на лице Гузеева рухнула со стула из-за сильного кашля и расшибла лоб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Гузеева

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева сообщила, что заболела «страшным вирусом». В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка пожаловалась, что из-за сильного кашля даже упала со стула и разбила лоб о кафельный пол.

Я заболела, у меня страшный вирус. Кашляла так, что не с дуба рухнула, а со стула. И прямо на кафельный пол, разбила, естественно, себе лоб, — сказала Гузеева.

Ведущая добавила, что при этом от работы не отказывается. Чтобы появиться в кадре во всей красе, Гузеевой пришлось замазывать гематому на лбу.

Ранее стало известно, что травма на работе стала роковой для актрисы Любови Полищук. В фильме Марка Захарова «12 стульев» она исполнила танго с актером Андреем Мироновым. Во время танца актер дважды уронил партнершу на бетонный пол. Сама Полищук не придала этому значения, однако спустя годы ее стали мучить постоянные боли в спине.

В 2000 году звезда попала в серьезное ДТП, после чего ее здоровье снова ухудшилось. Тогда знаменитость перенесла операцию по удалению поврежденной части позвоночника, но это не помешало ей продолжать сниматься в кино и играть в театральных постановках.

Операция прошла успешно, но спустя несколько недель врачи диагностировали у нее саркому в последней стадии. В 2006 году Любовь Полищук умерла.