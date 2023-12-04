«Страшные гастроли»: гитарист Пугачевой подтвердил ее слова о Чернобыле Левшин: реактор излучал по полной во время концерта Пугачевой в Чернобыле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Концерт в Чернобыле действительно имел страшные последствия для всех выступавших, включая Аллу Пугачеву, заявил гитарист Примадонны Александр Левшин в беседе с сайтом aif.ru. Он подтвердил, что здоровье всех участников сильно пострадало во время тех «страшных гастролей», а певица действительно потеряла тогда много волос из-за радиации.

Чернобыль — это большая беда. Мы ехали на концерт и не понимали, что реактор излучал по полной. Некоторые после той поездки заболели и скончались. Много страшного видели. Например, въехали в Припять. Город пустой. Открытые окна, белье на улице — и никого. Какой-то порошок на обочине. Будто съемки триллера. И самое горестное: многие, кто был на том концерте, не вернулись домой. Вспоминать не хочется, — сказал музыкант.

Ранее Пугачева оставила в социальных сетях обращение в адрес завистников, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее россиян. Певица сообщила, что любит российский народ, а многомиллионная армия поклонников никогда ее не предаст, несмотря на попытки некоторых «обесценить» ее творчество. Также она упомянула, что всю жизнь посвятила своим слушателям, пожертвовав личной жизнью и даже здоровьем. В качестве примера певица упомянула концерт в Чернобыле, во время которого она потеряла часть волос из-за радиации.