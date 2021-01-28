«Страшное позади»: Любовь Успенская рассказала о жизни во время пандемии

https://static.news.ru/photo/80eda8bc-6179-11eb-858f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская является одним из немногих артистов, кто остаётся востребованным в период пандемии COVID-19. В ближайшее время певица выпустит клип на песню «По полюшку».

Успенская рассказала , как ей удавалось справляться с вызванными пандемией сложностями. Певица подчеркнула, что у неё в этот период всегда была работа.

Работа — это наша медицина. На протяжении года мы живём в состоянии неопределённости. Работа есть, и она спасает. На мне большой коллектив, поэтому и расходы немалые. Я никому не уменьшала зарплаты. Несмотря на то что многие артисты распускают коллективы, у меня по-прежнему всё как было, так и есть, — поделилась Успенская в интервью KP.RU.

Певица посетовала, что сейчас бесполезно планировать загодя концерты и гастроли, так как «сегодня все живут в подвешенном состоянии». Она выразила надежду, что скоро ситуация изменится к лучшему.

Многие артисты во время пандемии перестали выпускать новые клипы и песни, потому что их нельзя поддержать концертами. Успенская, вопреки этому тренду, готовит к выходу новое музыкальное видео.

Я воспользовалась свободным временем на карантине, чтобы реализовать мечту и снять клип на песню «По полюшку». Раньше на это просто не хватало времени, — объяснила своё решение артистка.

Певице напомнили, что её поклонники весь год переживали за её отношения с дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка периодически устраивала скандалы матери по разным поводам.

Слава Богу, я пережила этот страшный этап. Никогда никому не желаю, ни одной женщине, ни одной матери, побывать в моей шкуре. Дай Бог, чтобы все могли только радоваться и гордиться детьми. Это то, ради чего мы живём. Моя дочь для меня — это цель и стимул, чтобы жить и творить. Никто не может заменить любовь к моей дочери, — прокомментировала ситуацию певица.

Успенская подчеркнула, что во время пандемии соблюдала все санитарные правила. Она носила маски и перчатки, часто мыла руки и принимала иммуномодуляторы. Певица смогла избежать заражения, однако болезнь коснулась близких ей людей.

Как писал NEWS.ru, ранее Любовь Успенская написала завещание, несмотря на то что пока не жалуется на здоровье.