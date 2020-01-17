https://static.news.ru/photo/23128b50-391f-11ea-adb8-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Дубакина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дубакина назвала «страшной» ситуацию со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. По её словам, то, что происходит в семье артистки, она предпочитает не комментировать.

Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент... Мне бы не хотелось обсуждать его подробно, — заявила артистка.

Она добавила, что желает семье Заворотнюк терпения и сил, а самой актрисе — здоровья. 16 лет назад Дубровина сыграла в сериале Машу, старшую дочь бизнесмена Шаталина, передаёт «Газета.Ру».

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что у неё диагностировали опухоль мозга. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Ранее NEWS.ru писал, что Анастасия Заворотнюк отпраздновала 24-летие дочери Анны. Родные актрисы собрались в клинике, чтобы разделить с ней этот праздник. Помимо самой именинницы, на мероприятии присутствовал её брат Майкл, а также мама актрисы Валентина Борисовна с помощницей. Не смог принять участие в семейной встрече только муж артистки — фигурист Пётр Чернышёв. Он пытается заработать денег на дорогостоящее лечение жены, выступая в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».