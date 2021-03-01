Странная ссадина: названы подробности смерти экс-участницы Little Big

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Волонтёры нашли тело 39-летней бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос (Анна Каст) в её квартире в Санкт-Петербурге. Появилась информация, что на лбу у артистки была странная ссадина, а дверь в жилище оказалась не запертой.

Сказали, что в смерти криминала нет. Аню увезли в морг, а вечером ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма. Ее сестра Ксюша живет отдельно, она просила сообщать, если что случится, поэтому мы с ней общаемся, — рассказала журналистам KP.RU соседка певицы по имени Анна.

Силовики будут выяснять нет ли криминала в смерти бывшей участницы группы Little Big. По данным СМИ, в последнее время артистка была прикована к постели, поскольку у неё сильно болела спина. Певицы посещали волонтёры.

Друзья Анны не могут поверить, что артистки больше нет с ними. Несмотря на то что бывшая участница Little Big была инвалидом третьей, она никогда не жаловалась на здоровье. В беседе с подругами артистка отмечала, что у неё всё хорошо.

Как писал NEWS.ru, по предварительным данным, бывшая участница Little Big умерла от сердечной недостаточности. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источник.