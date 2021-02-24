«Стою за плитой»: Волосожар — о ведении хозяйства после родов

Я люблю заниматься хозяйством, но не когда у тебя огромный дом. Поэтому у меня есть помощница, которая немного с этим помогает. Так что можно сказать, что в силу занятости я сдала эту позицию. Но я с удовольствием стою у плиты, готовлю завтраки или семейные ужины. Люблю заниматься нашим участком — хотя это больше вотчина Максима, — сказала Волосожар порталу WomanHit.