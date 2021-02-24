«Стою за плитой»: Волосожар — о ведении хозяйства после родов

Татьяна Волосожар с удовольствием занимается домашним хозяйством после родов, но прибегает к посторонней помощи.
Я люблю заниматься хозяйством, но не когда у тебя огромный дом. Поэтому у меня есть помощница, которая немного с этим помогает. Так что можно сказать, что в силу занятости я сдала эту позицию. Но я с удовольствием стою у плиты, готовлю завтраки или семейные ужины. Люблю заниматься нашим участком — хотя это больше вотчина Максима, — сказала Волосожар порталу WomanHit.
Ранее олимпийская чемпионка рассказала, как они с Максимом Траньковым скрыли одно нарушение во время проката своей программы в Сочи. От костюма фигуриста отлетела пуговица, а правилами Игр запрещены любые изменения в наряде во время проката, писал NEWS.ru.