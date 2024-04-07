Стоянов однажды «послал» Михалкова Стоянов рассказал, как однажды не узнал Михалкова по телефону и «послал» его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов рассказал в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец, как «послал» режиссера Никиту Михалкова по телефону. Во время отдыха на даче Стоянов получил звонок от человека с незнакомым голосом, который представился именем режиссера.

Актер решил, что это розыгрыш, и «пошутил» в ответ — послал его. Позже Михалков позвонил снова, и тогда Стоянов попросил его подтвердить личность, исполнив песню из фильма «Я шагаю по Москве».

Михалков согласился и даже предложил спеть песни из других своих фильмов. После этого Стоянов узнал Михалкова и выяснил, что звонок был по поводу предложения принять участие в церемонии вручения премии «Золотой орел».

В дальнейшем Михалков снова связывался со Стояновым, чтобы пригласить его на роль присяжного в фильме «12».

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